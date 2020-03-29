Новое распоряжение мэра столицы Сергея Собянина вступает в силу с понедельника 29 марта.

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Москве вводится самоизаляция для всех жителей. Новое распоряжение мэра столицы Сергея Собянина вступает в силу с понедельника 29 марта.

Тема:
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