Торшер вместо пилона: Alyona Alyona показала свою версию танца на шесте
Украинская рэп-исполнительница развлекла поклонников видеороликом из серии «ожидание-реальность».
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Фото, видео: Instagram @alyona.alyona.official
Забавный ролик под рубрикой «ожидание-реальность» украинской артистки Alyona Alyona насмешил ее подписчиков в Instagram. Эпатажная рэп-исполнительница и обладательница пышных форм Алена Савраненко выложила видео, на котором похожая на нее по комплекции девушка в черном боди с акробатическим мастерством танцует на пилоне. Этот отрезок ролика автор поста подписала как «ожидание».
Во второй части зрители видят фрагмент под названием «реальность», где сама Alyona Alyona пытается повторить движения в домашних условиях. В отсутствии шеста она решила воспользоваться торшером, а вместо боди артистка выбрала серую футболку и тапочки. В них она поскальзывается после первой же попытки объять торшер ногами и чуть не падает на пол. Девушка громко смеется и возвращает торшер на место.
За считанные дни пост набрал более 100 тысяч «лайков» и сотни позитивных комментариев.
«Ты баба-пушка, думаю, несколько тренировок на пилоне, и можно спокойно звать тебя на мальчишники»;
«Ох, сильная девушка, без комплексов, уважаю»;
«Прекрасно, как ни крути», — отозвались поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Alyona Alyona сравнили с древнегреческой богиней.
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