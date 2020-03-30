Забавный ролик под рубрикой «ожидание-реальность» украинской артистки Alyona Alyona насмешил ее подписчиков в Instagram. Эпатажная рэп-исполнительница и обладательница пышных форм Алена Савраненко выложила видео, на котором похожая на нее по комплекции девушка в черном боди с акробатическим мастерством танцует на пилоне. Этот отрезок ролика автор поста подписала как «ожидание».

Во второй части зрители видят фрагмент под названием «реальность», где сама Alyona Alyona пытается повторить движения в домашних условиях. В отсутствии шеста она решила воспользоваться торшером, а вместо боди артистка выбрала серую футболку и тапочки. В них она поскальзывается после первой же попытки объять торшер ногами и чуть не падает на пол. Девушка громко смеется и возвращает торшер на место.

За считанные дни пост набрал более 100 тысяч «лайков» и сотни позитивных комментариев.

«Ты баба-пушка, думаю, несколько тренировок на пилоне, и можно спокойно звать тебя на мальчишники»;

«Ох, сильная девушка, без комплексов, уважаю»;

«Прекрасно, как ни крути», — отозвались поклонники.

Instagram @alyona.alyona.official

Ранее 5-tv.ru писал, что Alyona Alyona сравнили с древнегреческой богиней.