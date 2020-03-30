В России разрабатываются три вакцины от COVID-19

РАН надеется получить препарат широкого действия, который охватит весь спектр коронавирусных инфекций.

Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim

Тема:
Эпидемия коронавируса

Три перспективных вакцины от коронавируса разрабатываются в России с участием ученых академии наук. Об этом рассказал в интервью РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

По его словам, на базе биологического факультета МГУ создается прототип вакцины против COVID-19, которая должна работать в отношении широкого спектра коронавирусов. В институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова разрабатывается высокотехнологичная вакцина с использованием так называемых «рекомбинантных фрагментов белков коронавируса». А в институте общей генетики имени Вавилова ведутся работы над вакциной, которая несет три белка коронавируса на своей поверхности. Это также поможет создать поливалентную вакцину.

«Я надеюсь и уверен, что мы в итоге будем иметь свою эффективную вакцину широкого спектра действия, которая будет охватывать целый спектр других коронавирусных инфекций», — сказал Чехонин.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказал Леонид Рошаль о перспективах вакцинации против коронавируса.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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