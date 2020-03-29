«По острию ножа»: Леонид Рошаль о перспективах вакцинации против коронавируса

По словам профессора, предупреждающей распространение инфекции «конкретной таблетки» не существует.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Yevhen Kotenko, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Доктор медицинских наук Леонид Рошаль в интервью РИА Новости рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса. По словам профессора, результаты станут заметны как минимум спустя год после создания препаратов.

«Реальные результаты вакцинации мы увидим не раньше, чем через год-два после создания вакцины. Но мы не можем остановить всю страну на этот период. Нам следует спокойно пройти по острию ножа», — сказал Леонид Рошаль.

Врач отметил, что в настоящее время предупреждающей распространение нового внеклеточного агента «конкретной таблетки» не существует.

Леонид Рошаль подчеркнул, что со временем агрессивное существование коронавируса закончится. Это произойдет благодаря ряду различных факторов.

«Он сам закончит свое агрессивное существование, и уменьшению его будут способствовать возрастающий иммунитет у переболевших, включая легкие формы, и получение вакцины и вакцинация населения, как сейчас происходит при гриппе, кори, ветрянке, оспе и прочих», — заключил Леонид Рошаль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонид Рошаль оценил опасность коронавируса для детей.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
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