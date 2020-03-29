Собянин запретил всем москвичам выходить из дома из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах для предотвращения масштабного и быстрого распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

«Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.

По его словам, выходить на улицу можно только в нескольких случаях: чтобы обратиться за неотложной медицинской помощью; избежать прямой угрозы жизнью и здоровью; отправиться на работу; сходить в магазин или аптеку; выгулять домашнее животное (не далее чем в 100 метрах от места проживания); а также вынести мусор.

«А в ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы», — добавил мэр.

Он уточнил, что для выявления нарушителей будет использоваться «умная система контроля». При этом домашний режим не ограничивает право граждан на приезд или выезд из Москвы. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу.

«Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее полутора метров (социальная дистанция). Исключение — только поездки на такси», — отметил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что введенные 29 марта меры являются абсолютно необходимыми. Однако их эффективность будет зависеть от поведения каждого. Мэр призвал всех оставаться дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 40% пациентов с COVID-19, лежащих на ИВЛ в Москве, моложе 40 лет.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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