Собянин запретил всем москвичам выходить из дома из-за коронавируса
Покидать жилье можно только в ряде случаев. При этом нельзя приближаться к другим людям ближе чем на полтора метра.
Фото: www.globallookpress.com /Bai Xueqi
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах для предотвращения масштабного и быстрого распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом он сообщил в своем личном блоге.
«Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
По его словам, выходить на улицу можно только в нескольких случаях: чтобы обратиться за неотложной медицинской помощью; избежать прямой угрозы жизнью и здоровью; отправиться на работу; сходить в магазин или аптеку; выгулять домашнее животное (не далее чем в 100 метрах от места проживания); а также вынести мусор.
«А в ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы», — добавил мэр.
Он уточнил, что для выявления нарушителей будет использоваться «умная система контроля». При этом домашний режим не ограничивает право граждан на приезд или выезд из Москвы. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу.
«Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее полутора метров (социальная дистанция). Исключение — только поездки на такси», — отметил Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что введенные 29 марта меры являются абсолютно необходимыми. Однако их эффективность будет зависеть от поведения каждого. Мэр призвал всех оставаться дома.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 40% пациентов с COVID-19, лежащих на ИВЛ в Москве, моложе 40 лет.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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