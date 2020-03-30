Звезды шоу-бизнеса запустили новый флешмоб на карантине
Актеры, певцы и художники предлагают присоединиться к #homeartchallenge и раскрыть свои таланты, находясь в режиме самоизоляции.
Фото: Instagram @oskarkuchera
Деятели искусства запустили в Instagram новый флешмоб. В рамках #homeartchallenge они предлагают всем раскрыть свои таланты, находясь в режиме самоизоляции, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Участникам предлагается петь, читать стихи и рисовать вид из окна. К акции уже присоединились актрисы Екатерина Волкова, Ольга Кабо и Марина Александрова, художники Андрей Дареев, Юлия Кузнецова, шоумен Оскар Кучера и другие.
Ольга Кабо выбрала произведение Марины Цветаевой «То пятое время года…».
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Екатерина Волкова и Оскар Кучера поделились стихами собственного сочинения, а Вячеслав Манучаров предпочел творчество Саши Черного. Артист передал эстафету актерам Елизавете Боярской, Сергею Бурунову и другим.
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Художники предложили коллегам делиться фото из своих мастерских и отмечать на них друзей, чтобы продолжить челлендж.
«Приглашаем присоединиться к акции „Вид из окна“. Давайте вспомним, что в творчестве многих поколений художников прослеживается глубокая и интересная тема — вид из окна, фактически это бескрайний простор для творчества, ведь понятие „окно“ всегда истолковывалось как философский символ», — говорится на странице Союза художников России в социальной сети Facebook.
Виды из окон уже показали художники Андрей Дареев, Илья Птичкин, Юлия Кузнецова, Юлия Ромадова, Елена Салтыкова и другие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета Боярская на самоизоляции выразила уважение к труду домохозяек.
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