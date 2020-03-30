Актеры, певцы и художники предлагают присоединиться к #homeartchallenge и раскрыть свои таланты, находясь в режиме самоизоляции.

Фото: Instagram @oskarkuchera

Тема:
Эпидемия коронавируса

Деятели искусства запустили в Instagram новый флешмоб. В рамках #homeartchallenge они предлагают всем раскрыть свои таланты, находясь в режиме самоизоляции, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Участникам предлагается петь, читать стихи и рисовать вид из окна. К акции уже присоединились актрисы Екатерина Волкова, Ольга Кабо и Марина Александрова, художники Андрей Дареев, Юлия Кузнецова, шоумен Оскар Кучера и другие.

Ольга Кабо выбрала произведение Марины Цветаевой «То пятое время года…».

 
 
 
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Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga)

Екатерина Волкова и Оскар Кучера поделились стихами собственного сочинения, а Вячеслав Манучаров предпочел творчество Саши Черного. Артист передал эстафету актерам Елизавете Боярской, Сергею Бурунову и другим.

 
 
 
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Публикация от Oskar Kuchera (@oskarkuchera)

Художники предложили коллегам делиться фото из своих мастерских и отмечать на них друзей, чтобы продолжить челлендж.

«Приглашаем присоединиться к акции „Вид из окна“. Давайте вспомним, что в творчестве многих поколений художников прослеживается глубокая и интересная тема — вид из окна, фактически это бескрайний простор для творчества, ведь понятие „окно“ всегда истолковывалось как философский символ», — говорится на странице Союза художников России в социальной сети Facebook.

Виды из окон уже показали художники Андрей Дареев, Илья Птичкин, Юлия Кузнецова, Юлия Ромадова, Елена Салтыкова и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета Боярская на самоизоляции выразила уважение к труду домохозяек.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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