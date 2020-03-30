Деятели искусства запустили в Instagram новый флешмоб. В рамках #homeartchallenge они предлагают всем раскрыть свои таланты, находясь в режиме самоизоляции, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Участникам предлагается петь, читать стихи и рисовать вид из окна. К акции уже присоединились актрисы Екатерина Волкова, Ольга Кабо и Марина Александрова, художники Андрей Дареев, Юлия Кузнецова, шоумен Оскар Кучера и другие.

Ольга Кабо выбрала произведение Марины Цветаевой «То пятое время года…».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga) 28 Мар 2020 в 7:29 PDT

Екатерина Волкова и Оскар Кучера поделились стихами собственного сочинения, а Вячеслав Манучаров предпочел творчество Саши Черного. Артист передал эстафету актерам Елизавете Боярской, Сергею Бурунову и другим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oskar Kuchera (@oskarkuchera) 30 Мар 2020 в 12:40 PDT

Художники предложили коллегам делиться фото из своих мастерских и отмечать на них друзей, чтобы продолжить челлендж.

«Приглашаем присоединиться к акции „Вид из окна“. Давайте вспомним, что в творчестве многих поколений художников прослеживается глубокая и интересная тема — вид из окна, фактически это бескрайний простор для творчества, ведь понятие „окно“ всегда истолковывалось как философский символ», — говорится на странице Союза художников России в социальной сети Facebook.

Виды из окон уже показали художники Андрей Дареев, Илья Птичкин, Юлия Кузнецова, Юлия Ромадова, Елена Салтыкова и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета Боярская на самоизоляции выразила уважение к труду домохозяек.