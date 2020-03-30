Сегодня, 30 марта, дочь популярной певицы Кристины Орбакайте Клавдия Земцова отмечает день рождения. Звездной имениннице исполняется восемь лет.

Несмотря на то, что в условиях карантина большую вечеринку организовать не получится, знаменитая мама старается сделать все возможное, чтобы ее девочка была абсолютно счастлива в этот день. Так, в числе прочего, Орбакайте трогательно поздравила любимую Клаву в своем Instagram.

«Мой нежный ангел с характером Овна, с днем рождения, Клавочка!!!» — подписала домашнее фото дочери артистка.

Интересно, что Кристина не просто так обратила внимание окружающих на знак зодиака девочки. Во многих интервью певица признавалась: ей не всегда удается найти взаимопонимание с Клавой. Вероятнее всего потому, что Овны — непростые в общении, прямолинейные и капризные люди. Представители этого знака редко признают свою вину и часто спорят без видимой на то причины.

Instagram @orbakaite_k

Поклонники звездной семьи предположили, что тем самым Орбакайте аккуратно намекает дочке, что пора меняться в лучшую сторону. Ведь, как известно, хорошие манеры прививаются с детства, а значит, это еще одна возможность направить Клавдию на правильный путь.

«Поздравляем! Будь успешна и счастлива! И слушайся маму!»

«С днем рождения! Счастья, успехов и маму с папой не обижай!»

«Здоровья, успехов в учебе! Будь послушной и счастливой девочкой!» — обратились к дочери Кристины фанаты.

Впрочем, как рассуждают поклонники артистки, история знает немало примеров выдающихся представителей этого знака зодиака, которые именно благодаря упорству и целеустремленности добились успехов в карьере. Клавдия же, несомненно, станет одной из них. Поскольку с такими звездными родственниками малышка обречена на успех.

Ранее 5-tv.ru опубликовал забавные кадры, где Кристина Орбакайте и ее маленькая дочь вместе делают концертный макияж.