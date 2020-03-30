Звезда эстрады поделилась с поклонниками фото подросшей дочери.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @orbakaite_k

Сегодня, 30 марта, дочь популярной певицы Кристины Орбакайте Клавдия Земцова отмечает день рождения. Звездной имениннице исполняется восемь лет.

Несмотря на то, что в условиях карантина большую вечеринку организовать не получится, знаменитая мама старается сделать все возможное, чтобы ее девочка была абсолютно счастлива в этот день. Так, в числе прочего, Орбакайте трогательно поздравила любимую Клаву в своем Instagram.

«Мой нежный ангел с характером Овна, с днем рождения, Клавочка!!!» — подписала домашнее фото дочери артистка.

Интересно, что Кристина не просто так обратила внимание окружающих на знак зодиака девочки. Во многих интервью певица признавалась: ей не всегда удается найти взаимопонимание с Клавой. Вероятнее всего потому, что Овны — непростые в общении, прямолинейные и капризные люди. Представители этого знака редко признают свою вину и часто спорят без видимой на то причины.

Instagram @orbakaite_k

Поклонники звездной семьи предположили, что тем самым Орбакайте аккуратно намекает дочке, что пора меняться в лучшую сторону. Ведь, как известно, хорошие манеры прививаются с детства, а значит, это еще одна возможность направить Клавдию на правильный путь.

«Поздравляем! Будь успешна и счастлива! И слушайся маму!»

«С днем рождения! Счастья, успехов и маму с папой не обижай!»

«Здоровья, успехов в учебе! Будь послушной и счастливой девочкой!» — обратились к дочери Кристины фанаты.

Впрочем, как рассуждают поклонники артистки, история знает немало примеров выдающихся представителей этого знака зодиака, которые именно благодаря упорству и целеустремленности добились успехов в карьере. Клавдия же, несомненно, станет одной из них. Поскольку с такими звездными родственниками малышка обречена на успех.

Ранее 5-tv.ru опубликовал забавные кадры, где Кристина Орбакайте и ее маленькая дочь вместе делают концертный макияж.

Читайте также

Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:29
Второй космодром появился на Дальнем Востоке
17:24
«Очень смело»: Кристина Асмус удивила поклонников новой прической
17:15
Два врача госпитализированы в Петербурге после контакта с безответственным пациентом
17:07
Украинские туристы устроили беспорядки в аэропорту Киева
17:00
Носить или не носить: стоит ли отказываться от бюстгальтера в период самоизоляции
16:51
Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту нарушения самоизоляции

Сейчас читают

«Шикарная»: Бочкарева восхитила фанатов снимком без макияжа
Проверка начата в Подмосковье после заявлений о комендантском часе
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок