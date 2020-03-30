«Рады за вас»: дочь Винокура сообщила фанатам о результатах теста на COVID-19

Дочь народного артиста России Владимира Винокура Анастасия Винокур сообщила подписчикам в Instagram, что у нее закончился 14-дневный карантин, который она строго должна была соблюдать. Недавно солистка Большого театра вернулась из Европы, куда ездила кататься на лыжах.

«Вчера я досыпала свой крайний беззаботный сон, когда раздался звонок домофона! Это была врач районной поликлиники, которая с облегчением вздохнула, что я дома, а не сбежала с места отбывания и ей не придется вызывать полицию, так как я не брала трубку телефона, который у меня на беззвучном режиме! Безумно приятная женщина, она меня послушала, померила температуру, давление, пульс, посмотрела горло! Все ок!» — написала Анастасия.

Балерина рассказала, что сдала два теста на COVID-19, которые оказались отрицательными. Однако знаменитость посетовала, что, несмотря на то, что личный карантин закончился, ей все равно придется продолжить сидеть дома: с 30 марта в Москве и Подмосковье введен режим полной изоляции горожан.

«Вот и закончился мой 14-дневный одиночный официальный карантин, который плавно перешел в другой! <…> Берегите себя и своих близких!» — написала Анастасия.

Instagram @nastyavinokur

Поклонники артистки невероятно обрадовались позитивным новостям от любимицы и пожелали ей здоровья.

«Отличная новость! Радуемся вместе с Вами!»

«Мы рады за вас»;

«Очень за тебя рада! Ты тоже береги себя!»

«Счастье в мелочах. Идите, обнимайте сына. Очень рада за Вас», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гагарина показала, как занимается спортом на карантине.