«Пушкин бы одобрил»: Ходченкова показала фанатам обнаженные ноги
Актрису запечатлели сидящей на широком подоконнике в одной рубашке.
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Фото, видео: Instagram @svetlana_khodchenkova, @dima_milosh
Актриса Светлана Ходченкова выложила фото в Instagram, вызвав бурю комплиментов в комментариях. На снимке ее запечатлели сидящей на широком подоконнике в простой белой рубашке и с оголенными ногами. Лицо актрисы почти не видно, она подняла голову, откинув назад свои белокурые локоны.
Снимок Ходченкова подписала просто #home, вероятно, намекнув, что как и многие сейчас соблюдает карантин, чтобы не подвергать себя и окружающих риску заразиться коронавирусом.
Поклонники пришли в восторг и засыпали актрису похвалами.
«У вас самые необычные фотографии»
«Ножки чудесные. Пушкин бы одобрил»
«Эстетика тела завораживает!»
«Вот для чего нужны широкие подоконники!»
«Какие красивые изгибы тела», — восхищались фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появились снимки полуобнаженной Ходченковой в постели с мужчиной.
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