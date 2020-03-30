Актриса Светлана Ходченкова выложила фото в Instagram, вызвав бурю комплиментов в комментариях. На снимке ее запечатлели сидящей на широком подоконнике в простой белой рубашке и с оголенными ногами. Лицо актрисы почти не видно, она подняла голову, откинув назад свои белокурые локоны.

Снимок Ходченкова подписала просто #home, вероятно, намекнув, что как и многие сейчас соблюдает карантин, чтобы не подвергать себя и окружающих риску заразиться коронавирусом.

Instagram @svetlana_khodchenkova

Поклонники пришли в восторг и засыпали актрису похвалами.

«У вас самые необычные фотографии»

«Ножки чудесные. Пушкин бы одобрил»

«Эстетика тела завораживает!»

«Вот для чего нужны широкие подоконники!»

«Какие красивые изгибы тела», — восхищались фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появились снимки полуобнаженной Ходченковой в постели с мужчиной.