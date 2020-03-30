Премьер-министр Михаил Мишустин призвал все региональные власти последовать этому примеру.

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Руководство более чем десяти российских регионов приняло решение о переходе на режим полной самоизоляции для своих жителей. Вслед за Москвой, Подмосковьем, Вологодской, Калининградской и Мурманской областями власти других субъектов РФ один за другим объявляют о вводимых ограничениях на передвижения граждан.

Так, карантинные меры приняли Липецкая, Свердловская, Брянская и Астраханская, Тюменская, Рязанская области, а также Татарстан и Якутия.

Кроме того, ожидается, что с 00:00 31 марта подобное решение вступит в силу, в том числе, в Нижегородской и Ульяновской областях.

Режим самоизоляции подразумевает выход из дома только в случаях особой необходимости — в аптеку, за продуктами, выгулять собаку, выбросить мусор, а также в экстренных ситуациях.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы.

Правительство РФ ужесточило наказание за нарушение карантинных мер. Так, в Крыму возбуждено уголовное дело по факту нарушения самоизоляции.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Тема:
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