Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту нарушения самоизоляции

Глава республики поручил внимательно отслеживать все случаи несоблюдения карантина.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Уголовное дело возбуждено в Крыму в отношении гражданина по факту нарушения самоизоляции на фоне карантина из-за борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил врио заместителя министра внутренних дел Крыма Александр Смаглин в ходе совещания под руководством главы республики Сергея Аксенова.

Руководитель региона подчеркнул, что если выяснится, что кто-то заразился от тех, кто нарушил самоизоляцию, то в их отношении должно возбуждаться уголовное дело.

«Уголовное дело возбуждено в отношении лица, которое не соблюдало требования по самоизоляции, и заразил человека», — ответил Смалгин.

По неподтвержденной информации, супруги — владельцы частной клиники в Крыму — по возвращении из Объединенных Арабских Эмиратов пренебрегли рекомендациями соблюсти карантин и вернулись к работе.

Вскоре они почувствовали недомогание, сдали анализы в своем же медучреждении и у них подтвердился коронавирус.

Вместе с тем через несколько дней COVID-19 был диагностирован у принимавшего семейную пару врача.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Всего, по состоянию на 30 марта, в России зарегистрировано 1836 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 71 регионе. Выздоровело 66 человек, скончались от COVID-19 — девять пациентов.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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