Первая пациентка с диагнозом коронавирус скончалась в Подмосковье

Женщина, у которой был подтвержденный диагноз коронавирус, умерла в Подмосковье. Это первая смерть пациента в Московской области, зараженного COVID-19.

Печальное известие сообщили в Оперативном штабе.

Что стало причиной смерти женщины, станет известно после проведения вскрытия.

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