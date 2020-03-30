Первая пациентка с диагнозом коронавирус скончалась в Подмосковье
| Нюра Незванова Общество 39
Причины смерти женщины будут установлены позже.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Женщина, у которой был подтвержденный диагноз коронавирус, умерла в Подмосковье. Это первая смерть пациента в Московской области, зараженного COVID-19.
Печальное известие сообщили в Оперативном штабе.
Что стало причиной смерти женщины, станет известно после проведения вскрытия.
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