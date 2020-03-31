Как автомобилисту, попавшему в ДТП по вине дорожников, удалось отстоять свои права

Машина Владимира Поддубного наехала на конструкцию из ржавых труб, которую соорудили над открытым люком.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Прецедентное решение принял Верховный суд — он поддержал автомобилиста, который несколько месяцев доказывал, что попал в серьезное ДТП по вине дорожников.

Владимир Поддубный наехал на препятствие, из-за чего его вынесло на встречку. И как результат, повреждены две чужие машины, да и ремонт собственной обошелся в 800 тысяч рублей.

Роковым препятствием оказалась конструкция из ржавых труб, сооруженная над открытым люком.

Как удалось автовладельцу удалось отстоять свои права, знает Алексей Полторанин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умершую москвичку отдали чужим людям и похоронили под именем живой.

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