Об инциденте сообщили родственники покойной, когда им привезли не ту пожилую женщину.

Умершую москвичку отдали чужим людям и похоронили под именем живой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Жители Москвы похоронили чужую бабушку из-за ошибки медиков. Как стало известно 5-tv.ru, жуткий инцидент произошел на прошлой неделе.

По предварительной информации, в одну палату попали две очень похожих пожилых женщины. В медучреждении одна из них скончалась, после чего произошла путаница. Медики позвонили дочери оставшейся в живых бабушки и сообщили, что ее мама умерла. Молодая женщина приехала в больницу, опознала в чужом человеке свою мать, забрала тело и похоронила.

26 марта медики позвонили внучке умершей и сказали, якобы ее мать выздоровела. Та заказала соцтакси, чтобы забрать бабушку, но ей привезли совсем не ее родственницу. Женщина обратилась в полицию. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кабардино-Балкарии уволили руководство поликлиники после застолья врачей в рабочее время.

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