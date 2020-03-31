Лучше всего, конечно же, оставаться дома, тогда и маски не потребуются. На самоизоляции сейчас находятся миллионы жителей России.

В том числе и корреспондент МИЦ «Известий» Антон Никитин.

Чем занять себя на время карантина? И как самоизолироваться, если живешь в коммуналке?

Ответы на эти вопросы в репортаже из комнаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как за пару минут сделать дома медицинскую маску.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112