Как самоизолироваться, если живешь в коммуналке — рассказ от первого лица
Корреспондент МИЦ «Известия» поделился своей историей в период эпидемии.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Лучше всего, конечно же, оставаться дома, тогда и маски не потребуются. На самоизоляции сейчас находятся миллионы жителей России.
В том числе и корреспондент МИЦ «Известий» Антон Никитин.
Чем занять себя на время карантина? И как самоизолироваться, если живешь в коммуналке?
Ответы на эти вопросы в репортаже из комнаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как за пару минут сделать дома медицинскую маску.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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