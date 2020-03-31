Голливудская актриса Милла Йовович на своей странице в Instagram выложила видеоролик, на котором ее старшая дочь Эвер читает рассказ о крысе Поре и жабе Ларисе на русском языке. 12-летняя девочка практически без акцента декламирует на камеру историю о жизни двух персонажей.

«Моя дочь Эвер каждый день по полчаса читала и писала на русском языке в школе, и сегодня она решила написать русскую историю на кириллице! Это очень глупо и восхитительно по отношению крысы и жабы, которые живут вместе и устраивают званый ужин. Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!» — написала также по-русски Милла Йовович.

Многочисленные поклонники актрисы пришли в восторг от чистого произношения ее дочери. Многие удивились, что девочка, родившаяся не в России, говорит практически без акцента. Некоторые похвалили Миллу Йовович, что она не забывает о своих корнях и прививает русскую культуру детям.

«Супер, совсем без акцента. Как будто русская девочка»

«Умничка такая! Молодец»

«Я бы даже не подумала, что читает ребенок, рожденный не в России»

«Милла, это мощно! Русский самый богатый и эмоциональный язык! Вы крутые!»

«Какая вы, молодец! Не забывайте русский язык! Учите ему ваших детей! Он действительно великий и могучий!» — пишут пользователи.

Instagram @millajovovich

Милица Богдановна Йовович родилась в Киеве 17 декабря 1975 года. Ее родители — врач из Черногории Богдан Йовович и советская актриса Галина Логинова. Будущая голливудская звезда практически выросла в Москве. Милла Йовович впоследствии признавалась, что родилась на Украине «по большей части случайно».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милла Йовович рассказала о буднях новорожденной дочери.