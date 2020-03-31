В Госдуме разъяснили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

Налог на процентные доходы от банковских депозитов за 2021 год будет удержан только в 2022-м, его размер составит 13%.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, Александр Казаков,

В Государственной думе РФ разъяснили порядок уплаты налога на проценты по вкладам, размер которого составит 13%.

Сообщается, что предметом нового налогообложения станет превышение суммы доходов в виде процентов, полученных клиентом банка в течение налогового периода по всем банковским депозитам (остаткам на счетах), над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центробанка РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Подчеркивается, что налогообложению подлежит не сама сумма депозита. Например, при ставке в 6% не нужно будет платить налог, если доход по вкладам не превышает сумму в 60 тысяч рублей. Отмечается также, что налогообложению не подлежат вклады со ставкой менее 1% и эскроу-счета.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что такое налогообложение не затрагивает процентные доходы россиян за 2020 год. Налог на процентные доходы по вкладам за 2021 год будет удержан только в 2022 году.

Глава Сбербанка Герман Греф объяснил, что налогом будет облагаться доход, получаемый по всем вкладам клиента. То есть, не каждый вклад отдельно, а совокупность вкладов, если в сумме они превышают один миллион рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт рассказал о новых налогах на проценты по вкладам и вывод дивидендов за рубеж.

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