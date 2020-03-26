«Не бешеные деньги»: эксперт о новых налогах на проценты по вкладам и вывод дивидендов за рубеж

Введение новых налогов на проценты по вкладам и вывод дивидендов за рубеж президент РФ Владимир Путин анонсировал во время обращения к нации из-за коронавируса. Ситуацию прокомментировал доктор экономических наук Андрей Колганов.

Во-первых, эксперт в сфере экономики объяснил, что налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада, а исключительно получаемые с этого вклада проценты.

«Если у вас на счету в банке лежит более миллиона рублей, то вы должны будете заплатить налог не с этого миллиона, а только с тех процентов, которые вам начисляет банк. То есть, если у вас миллион лежит под 5% годовых, то вы получаете 50 тысяч процентами. И уже с этих 50 тысяч вы должны 13% в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ) отдать государству», — сказал он.

Специалист добавил, что тот же самый подход применим к налогу на доходы с ценных бумаг. Андрей Колганов также объяснил, что из себя представляет налог на переводы доходов, полученных от банковских депозитов или ценных бумаг, на любые зарубежные счета.

«Если вы хотите дивиденды по акциям или проценты по облигациям перевести за рубеж, то тогда придется заплатить 15%. Например, вы владеете акциями. Компания на эти акции периодически выплачивает дивиденды. Вот на них вы и платите 15%, если хотите перевести их на зарубежный счет», — пояснил эксперт.

Андрей Колганов подчеркнул, что в России «не так много людей, которые получают миллион дивидендов». Дело в том, что налог с процентных доходов будет взиматься только с вкладов, размер которых превышает один миллион рублей.

«Если вы богатый человек и накупили акций на десять миллионов рублей, то в год вы на них получите 3-4%, может быть, 5%. Но это редко бывают такие высокодоходные акции. Вот с этой суммы и заплатите. Это не бешеные деньги», — сказал он.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что такое налогообложение не затрагивает процентные доходы россиян за 2020 год. Данная мера начнет действовать только с 2021-го. Таким образом, налог по процентным доходам по вкладам за 2021 год будет удержан только в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков назвал восстановлением справедливости взимание налогов с доходов от вкладов.