Видео: Леся Никитюк показала необычную уборку дома во время карантина
Украинская теледива приводит в порядок квартиру, собачку и саму себя.
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Фото, видео: Instagram @lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками забавным видео, на котором продемонстрировала, как во время эпидемии коронавируса приводит в порядок свой дом, любимую собачку и даже саму себя. В ролике на странице в Instagram девушка сначала усердно натирает полы, зеркала, а затем и питомца по кличке Рафик.
Но больше всего откликов у пользователей вызвала концовка видео. В последнем кадре теледива сидит в ванной, а девушка в желтом костюме моет ей спину.
«А как вы убираете? #карантинніВечорниці», — сделала подпись Леся Никитюк.
Фолловеры оценили юмор и поблагодарили звезду за поднятие настроения.
«Умеешь же рассмешить! Лесе Оскар, Оскар, Оскар!»
«Неожиданная концовка!»
«Особливо подобається, як вас миє філіпінка», — написали поклонники.
Украинская телеведущая Леся Никитюк проводит карантин в родном Хмельницком, где с пользой проводит время со своими родными.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что звезды российского шоу-бизнеса запустили новый флешмоб на карантине.
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