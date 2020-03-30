Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками забавным видео, на котором продемонстрировала, как во время эпидемии коронавируса приводит в порядок свой дом, любимую собачку и даже саму себя. В ролике на странице в Instagram девушка сначала усердно натирает полы, зеркала, а затем и питомца по кличке Рафик.

Но больше всего откликов у пользователей вызвала концовка видео. В последнем кадре теледива сидит в ванной, а девушка в желтом костюме моет ей спину.

«А как вы убираете? #карантинніВечорниці», — сделала подпись Леся Никитюк.

Фолловеры оценили юмор и поблагодарили звезду за поднятие настроения.

«Умеешь же рассмешить! Лесе Оскар, Оскар, Оскар!»

«Неожиданная концовка!»

«Особливо подобається, як вас миє філіпінка», — написали поклонники.

Украинская телеведущая Леся Никитюк проводит карантин в родном Хмельницком, где с пользой проводит время со своими родными.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что звезды российского шоу-бизнеса запустили новый флешмоб на карантине.