«Нет слов, одни эмоции»: Лобода взбудоражила фанатов домашним селфи
Певица поделилась публикацией в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Светлана Лобода очаровала фанатов, представ в естественном образе. Знаменитость поделилась серией снимков на своей странице в Instagram.
«Время перемен», — подписала пост звезда.
На серию снимков отреагировали Яна Рудковская и Игорь Крутой, оставив в комментариях смайлики в виде сердечек. А продюсер звезды Нателла Крапивина пришла в восторг от селфи любимицы.
«Ой, ну я не могу», — отметила Крапивина.
«Натик, не стесняйся, сделай тоже home foto», — в шутку написала исполнительница.
Не скупились на комплименты и поклонники поп-звезды. Многие внимательные фанаты отметили, что певица в домашних условиях выглядит превосходно.
«Какая же вы красивая»;
«Нет слов, одни эмоции. Невероятная»;
«Вам очень идет. Прекрасно выглядите»;
«Красавица!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Светлана Лобода показала, чем занимается на карантине.
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