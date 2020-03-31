Певица поделилась публикацией в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода очаровала фанатов, представ в естественном образе. Знаменитость поделилась серией снимков на своей странице в Instagram.

«Время перемен», — подписала пост звезда.

На серию снимков отреагировали Яна Рудковская и Игорь Крутой, оставив в комментариях смайлики в виде сердечек. А продюсер звезды Нателла Крапивина пришла в восторг от селфи любимицы.

«Ой, ну я не могу», — отметила Крапивина.

«Натик, не стесняйся, сделай тоже home foto», — в шутку написала исполнительница.

Instagram @lobodaofficial

Не скупились на комплименты и поклонники поп-звезды. Многие внимательные фанаты отметили, что певица в домашних условиях выглядит превосходно.

«Какая же вы красивая»;

«Нет слов, одни эмоции. Невероятная»;

«Вам очень идет. Прекрасно выглядите»;

«Красавица!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Светлана Лобода показала, чем занимается на карантине.

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