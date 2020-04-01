«Мужчины не вмешивались»: Дочь Сосо Павлиашвили нанесла на руку отца временное тату

Певец Сосо Павлиашвили рассказал и показал подписчикам в Instagram, как проводит время в изоляции из-за коронавируса. Он поделился фото и видео, на которых его домашние запечатлели процесс нанесения временной татуировки на руку артиста. Выполняла работу старшая дочь Сосо Лиза.

«Мы в карантине. Счастье быть среди любимых людей. Ради них я на все готов, даже на тату. Мужчины не вмешивались», — написал певец.

В одном из роликов Павлиашвили рассказал, что теперь будет красоваться на его левой руке — изображение святого Георгия Победоносца. Младшая дочь певца тоже выразила желание испробовать свои художественные способности на папе, над чем Сосо посмеялся: «Я что для вас — холст?». Но после некоторых раздумий согласился.

Поклонники артиста выразили восхищение способностями дочки Павлиашвили.

«Крутая, стильная доча»

«Талантливые девочки, у талантливых родителей»

«Приятно смотреть на вашу семью, все классные, молодцы, так держать!!!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 11-летняя дочь Сосо Павлиашвили раскритиковала Департамент образования.