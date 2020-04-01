«Мужчины не вмешивались»: Дочь Сосо Павлиашвили нанесла на руку отца временное тату
Певец проводит внезапно освободившееся время в окружении семьи.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @soso_pavliashvili_official
Певец Сосо Павлиашвили рассказал и показал подписчикам в Instagram, как проводит время в изоляции из-за коронавируса. Он поделился фото и видео, на которых его домашние запечатлели процесс нанесения временной татуировки на руку артиста. Выполняла работу старшая дочь Сосо Лиза.
«Мы в карантине. Счастье быть среди любимых людей. Ради них я на все готов, даже на тату. Мужчины не вмешивались», — написал певец.
В одном из роликов Павлиашвили рассказал, что теперь будет красоваться на его левой руке — изображение святого Георгия Победоносца. Младшая дочь певца тоже выразила желание испробовать свои художественные способности на папе, над чем Сосо посмеялся: «Я что для вас — холст?». Но после некоторых раздумий согласился.
Поклонники артиста выразили восхищение способностями дочки Павлиашвили.
«Крутая, стильная доча»
«Талантливые девочки, у талантливых родителей»
«Приятно смотреть на вашу семью, все классные, молодцы, так держать!!!» — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 11-летняя дочь Сосо Павлиашвили раскритиковала Департамент образования.
Читайте также
47%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?