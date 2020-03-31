Песков: сотрудничество РФ и США в борьбе с COVID-19 обсуждается на рабочем уровне
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в контексте борьбы с пандемией.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich 5-tv.ru
Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе продолжительного телефонного разговора 30 марта, в том числе обсудили борьбу с пандемией коронавируса и сотрудничество Москвы и Вашингтона в этом контексте. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президенты обеих стран выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения COVID-19 в мире.
«Тема, действительно, затрагивалась, говорилось о важности международного взаимодействия. Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договоренности президентов на рабочем уровне», — отметил он.
Ранее Трамп во время брифинга в Белом доме рассказал, что Россия на фоне распространения коронавируса направила в страну самолет с медицинским оборудованием. Американский лидер признался, что был приятно удивлен оказанной помощи.
По последним данным, в США зафиксировано более 160 тысяч случаев заражения новым внеклеточным агентом. Число жертв коронавируса в стране приближается к трем тысячам.
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