Путин и Трамп выразили серьезную озабоченность масштабами распространения коронавируса в мире
Лидеры двух стран провели телефонный разговор, в котором также договорились о продолжении личных контактов.
Фото: www.globallookpress.com / Niaid-Rml
Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп выразили серьезную озабоченность масштабами распространения коронавируса в мире. Лидеры двух стран в ходе телефонного разговора также проинформировали друг друга о предпринимаемых в РФ и США мерах про противодействию смертельно опасному заболеванию.
В ходе беседы президенты обсудили возможность более тесного взаимодействия в сдерживании распространения COVID-19.
В рамках телефонных переговоров также обсуждались вопросы, связанные с текущим состоянием дел на мировом рынке нефти. Как сообщается на сайте Кремля, Путин и Трамп договорились о российско-американских консультациях в сфере нефтяного бизнеса по линии министерств энергетики.
США стали лидером по числу заразившихся коронавирусом. В Соединенных Штатах инфицированных СОVID-19 — почти 86 тысяч человек. 1296 — скончались. При этом Дональд Трамп назвал хорошим прогнозом менее 200 тысяч жертв COVID-19 в США.
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