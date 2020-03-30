Путин и Трамп выразили серьезную озабоченность масштабами распространения коронавируса в мире

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп выразили серьезную озабоченность масштабами распространения коронавируса в мире. Лидеры двух стран в ходе телефонного разговора также проинформировали друг друга о предпринимаемых в РФ и США мерах про противодействию смертельно опасному заболеванию.

В ходе беседы президенты обсудили возможность более тесного взаимодействия в сдерживании распространения COVID-19.

В рамках телефонных переговоров также обсуждались вопросы, связанные с текущим состоянием дел на мировом рынке нефти. Как сообщается на сайте Кремля, Путин и Трамп договорились о российско-американских консультациях в сфере нефтяного бизнеса по линии министерств энергетики.

США стали лидером по числу заразившихся коронавирусом. В Соединенных Штатах инфицированных СОVID-19 — почти 86 тысяч человек. 1296 — скончались. При этом Дональд Трамп назвал хорошим прогнозом менее 200 тысяч жертв COVID-19 в США.