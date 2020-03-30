«Британская Кардашьян» в розовых подвязках заставила фанатов отвлечься от COVID-19
Звезда Instаgrаm показала, как проходят ее будни в условиях самоизоляции.
Фото: Instagram @demirose
Популярная модель Деми Роуз, известная в сети как «британская Кардашьян», продолжает радовать поклонников красивыми и необычными фото в стиле ню. На сей раз девушка показала фанатам, как проходят ее будни в условиях строгого режима карантина из-за коронавируса.
На свежем снимке в Instagram девушка запечатлела себя в нижнем белье цвета фуксии у открытого холодильника, тем самым показывая, что наконец может позволить себе съесть лишнего.
«То чувство, когда целый день можешь ходить туда и обратно», — подписала пост Роуз.
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When the only thing on the agenda is going back and forth to the fridge @fashionnova fashionnovapartner
Впрочем, фолловеров звезды мало волновало, чем именно занимается Деми, пребывая в самоизоляции. Ведь всеобщее внимание было приковано к ее оголенным бердам, украшенным розовыми подвязками.
«Сочная девочка! Вот мне бы такую на карантин!»
«Ох, какая красотка. Если бы у меня такая была, я бы тоже из дома не выходил»;
«Какая красивая малышка! Обожаю твою фигуру! Ты прекрасна!» — обращались в Деми поклонники.
Несмотря на то, что основной замысел поста Роуз так и остался нереализованным, девушке удалось сделать главное — отвлечь фанатов от страха заразиться опасной инфекцией и избавиться от накатившей усталости. Возможно, это и есть ее главная миссия — спасать мир красотой.
Ранее 5-tv.ru показал откровенное фото «британской Кардашьян», оголившей грудь прямо на фоне снежных гор.
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