Петербургский музыкант устроил для самоизолировавшихся «каранцерт» на балконе
Выступление Евгения Григоровича слушали соседи из ближайших домов и пользователи соцсетей онлайн.
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Фото, видео: Instagram @evgeny_grig, @solnechnyigorod_life
Поддержать своих соседей и вообще всех, кто самоизолировался, решил петербургский пианист и композитор Евгений Григорович. На балконе квартиры в ЖК «Солнечный город» на юге Санкт-Петербурга он устроил «каранцерт» живой музыки, который могли слушать жители ближайших домов, просто открыв окно, а также все пользователи интернета — онлайн в соцсетях.
Снятыми из окон фрагментами выступления петербуржцы делятся в Instagram и благодарят музыканта за подаренное хорошее настроение.
«Спасибо, Евгений, вы тронули сердца всех соседей».
«Здорово, что люди не унывают на карантине и развлекают других».
«Спасибо большое, это было просто великолепно», — пишут соседи Григоровича.
Сам музыкант тоже поблагодарил слушателей и пообещал обязательно устроить еще концерт.
«Огромное спасибо, дорогие жители нашего Солнечного Города. Очень здорово, что вы поддержали эту идею. Вместе — мы сила! Больше позитива и все будет отлично! Мы обязательно сделаем еще прямой эфир в хорошем качестве и вспомним самые красивые композиции, которые никогда не позволят нам унывать и скучать, даже в такой период!» — написал Евгений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что все больше известных российских актеров, певцов и музыкантов присоединяются к флешмобу «СИДИМДОМА».
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