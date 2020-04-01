Гуманитарную помощь в Штаты отправили после разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Фото, видео: Министерство обороны РФ

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российский самолет с индивидуальными средствами защиты и медицинской техникой на борту вылетел в Соединенные Штаты. Гуманитарная помощь была отправлена на североамериканский континент после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Известно, что в Вашингтоне высоко оценили подобный жест, однако нашлись и те, кто, как минимум, не способствовал доставке гуманитарной помощи из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после того, как американские производители медтехники и средств защиты наберут обороты, США, если это понадобится, смогут ответить России взаимностью.

С 22 марта несколько российских самолетов Ил-76 доставили в Италию медикаменты, комплексы для дезинфекции, технику для диагностики и врачей, имеющих опыт в ликвидации эпидемий. После в сети появилась запись, на которой видно, как итальянцы включают российский гимн, в благодарность за помощь в борьбе с коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова ответила на критику «бесполезной» гуманитарной помощи для Италии.

Тема:
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