Российский самолет с медицинской техникой вылетел в США
Гуманитарную помощь в Штаты отправили после разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Министерство обороны РФ
Российский самолет с индивидуальными средствами защиты и медицинской техникой на борту вылетел в Соединенные Штаты. Гуманитарная помощь была отправлена на североамериканский континент после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Известно, что в Вашингтоне высоко оценили подобный жест, однако нашлись и те, кто, как минимум, не способствовал доставке гуманитарной помощи из России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после того, как американские производители медтехники и средств защиты наберут обороты, США, если это понадобится, смогут ответить России взаимностью.
С 22 марта несколько российских самолетов Ил-76 доставили в Италию медикаменты, комплексы для дезинфекции, технику для диагностики и врачей, имеющих опыт в ликвидации эпидемий. После в сети появилась запись, на которой видно, как итальянцы включают российский гимн, в благодарность за помощь в борьбе с коронавирусом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова ответила на критику «бесполезной» гуманитарной помощи для Италии.
- 1 апр
- Второй пациент с коронавирусом умер в Московской области
- 1 апр
- Все организованные туристы вернулись в Россию — Ростуризм
- 1 апр
- Жительница Югры пойдет под суд за фейк о больной коронавирусом подруге
- 1 апр
- В сутки в РФ проводится 36 тысяч анализов на коронавирус
- 1 апр
- В России зафиксировано 440 новых случаев коронавируса
- 1 апр
- Европа остается рассадником COVID-19
- 1 апр
- Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса
- 1 апр
- На Крымском мосту установят блокпост для досмотра граждан
- 1 апр
- В Хабаровске продается «кот-оберег» от коронавируса за шесть миллионов рублей
- 1 апр
- Врач рассказала об опасных проявлениях коронавируса у детей
Читайте также
93%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?