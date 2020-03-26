Захарова ответила на критику «бесполезной» гуманитарной помощи для Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на критику итальянской газеты La Stampa о «бесполезной» гуманитарной помощи, поставляемой Россией в Италию.

«Мое мнение простое: почему комментировали им неназванные источники?» — цитирует ответ Захаровой «Газета.ру».

В статье газеты со ссылкой анонимных специалистов говорилось, что 80% российской гумпомощи не поможет Италии в борьбе с коронавирусом. Итальянские журналисты пришли к выводу, что Москва отправила ее для удовлетворения своих политических амбиций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские самолеты Ил-76 доставили в Италию медикаменты, комплексы для дезинфекции, технику для диагностики и врачей, имеющих опыт в ликвидации эпидемий. После в сети появилась запись, на которой видно, как итальянцы включают российский гимн, в благодарность за помощь в борьбе с коронавирусом.

К слову, накануне президент России объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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