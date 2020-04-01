«Хочу быть у мамы в животике»: Бледанс нежно поздравила сына с днем рождения

Пользователей Instagram умилила реакция восьмилетнего наследника актрисы на рассказ о его появлении на свет.

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Фото, видео: Instagram @bledans

По случаю дня рождения сына Эвелина Бледанс умилила подписчиков своей страницы в Instagram. Актриса опубликовала пост с десятью фотографиями Семена в период его младенчества. На них малыш запечатлен в различных, местами забавных ситуациях, с мамой и без. 

К фотографиям Бледанс добавила не менее трогательный текст о том, что произошло с ней и Семеном накануне.

«Я рассказала ему перед сном историю, что еще сегодня он сидит в животике у мамы, а завтра станет взрослым. Когда я вернулась через пять минут, он стоял в коридорчике и плакал: „Не хочу быть взрослым, хочу у мамы в животике“. Я обещаю тебе, мой малыш — пока я рядом, ты всегда будешь, как у мамы в животике. Я сделаю все для твоего счастья и защищенности! Ты — моя жизнь! С днем рождения!» — написала счастливая мама.

Instagram @bledans

Эти слова звезды уже восемь лет не расходятся с делами. Эвелина души не чает в сыне, окружает его заботой, поддержкой, и делает все, чтобы его генетическая особенность не сказывалась отрицательно на развитии и мировосприятии мальчика. Многочисленные поклонники присоединились к поздравлениям знаменитости и передали Семе сотни светлых пожеланий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс показала, как занимается йогой на карантине.

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