Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия опубликовала в Instagram новую фотографию. На снимке исполнительница позирует в уютном домашнем халатике, соблазнительно приоткрыв рот. Отчего-то подписчики совсем не узнали любимицу.

«Извините, но сначала подумала, что это Тарзан», — заявила пользователь соцсети.

Instagram @keti_one_official

Возможно, во внешности Кети Топурии действительно произошли некоторые изменения из-за того, что во время самоизоляции поп-дива прибавила несколько килограмм. Однако на размещенном фото звезда вовсе не выглядит толстушкой.

«Обычно вешу 54 килограмма, но в связи с карантином — уже 57», — честно призналась певица.

До этого исполнительница набирала лишний вес всего раз в жизни — во время беременности. Тогда она поправилась на целых 17 килограммов. Вес поп-дива сбросила за три месяца, сидя на белковой диете.

Большинство поклонников Кети Топурии все-таки восхитились новым снимком. Меньше чем за сутки фотография набрала более 35 тысяч отметок «мне нравится» и несколько сотен лестных комментариев.

«Стиль, стиль и еще раз стиль российской эстрады»;

«Красивая, умная, да еще и поет!»

«Обворожительная!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал домашнее селфи Кети Топурии с новым избранником.