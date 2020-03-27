Певица призналась: ее диета работает всегда и не требует особых жертв.

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Фото, видео: Instagram @keti_one_official

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Эпидемия коронавируса

Сидя на карантине вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия решила пообщаться с подписчиками и ответить на самые популярные вопросы. В частности, рассекретила диету, которая помогает ей быстро прийти в форму, если того требует ситуация.

«Сильно набирала вес только раз в жизни: во время беременности. Тогда я поправилась на целых 17 килограммов! Вес сбросила за три месяца. Как? Сидела на так называемой белковой диете, на которой нахожусь и сейчас. Если коротко — отказалась от сахара и мучного. И главное — вода! Пью не менее двух литров воды в день. И много клетчатки из овощей», — объяснила Кети.

Instagram @keti_one_official

Кроме того, звезда эстрады расписала свое примерное меню на один день. Так, на завтрак певица предпочитает есть овсяную кашу или творог без сметаны и сахара. На обед обязательно готовит суп или салат. Через несколько часов Топурия делает обязательный перекус. Например, яблоком. А на ужин готовит овощи на гриле с мясом или рыбой.

«Ну вот. Обычно вешу 54 килограмма, но в связи с карантином — уже 57», — смеясь заявила в конце беседы с фанатами Кети.

Ранее 5-tv.ru показал домашнее селфи Кети Топурии с новым избранником.

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