«Главное — вода!» — Топурия рассказала, как избавилась от 17 лишних килограммов
Певица призналась: ее диета работает всегда и не требует особых жертв.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
Фото, видео: Instagram @keti_one_official
Сидя на карантине вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия решила пообщаться с подписчиками и ответить на самые популярные вопросы. В частности, рассекретила диету, которая помогает ей быстро прийти в форму, если того требует ситуация.
«Сильно набирала вес только раз в жизни: во время беременности. Тогда я поправилась на целых 17 килограммов! Вес сбросила за три месяца. Как? Сидела на так называемой белковой диете, на которой нахожусь и сейчас. Если коротко — отказалась от сахара и мучного. И главное — вода! Пью не менее двух литров воды в день. И много клетчатки из овощей», — объяснила Кети.
Кроме того, звезда эстрады расписала свое примерное меню на один день. Так, на завтрак певица предпочитает есть овсяную кашу или творог без сметаны и сахара. На обед обязательно готовит суп или салат. Через несколько часов Топурия делает обязательный перекус. Например, яблоком. А на ужин готовит овощи на гриле с мясом или рыбой.
«Ну вот. Обычно вешу 54 килограмма, но в связи с карантином — уже 57», — смеясь заявила в конце беседы с фанатами Кети.
Ранее 5-tv.ru показал домашнее селфи Кети Топурии с новым избранником.
- 27 мар
- Дмитрий Песков: Цель выходной недели — минимизировать контакты между людьми
- 27 мар
- У Бориса Джонсона обнаружили коронавирус
- 27 мар
- Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с COVID-19
- 27 мар
- «Не боитесь заразиться?» — беременная Шубская попозировала на пляже в бикини
- 27 мар
- Попова заявила, что новая тест-система позволит определить, вырабатывается ли иммунитет к коронавирусу
- 27 мар
- Работал слесарем, не поступил в ГИТИС и у него нет детей: малоизвестные факты из жизни Льва Лещенко
- 27 мар
- Украинское консульство отказывается помочь певице Maruv выехать из РФ на родину
- 27 мар
- Житель Петербурга построил пирамиду Хеопса как убежище от коронавируса
- 27 мар
- Собчак назвала место, где Лещенко мог заразить отечественных звезд коронавирусом
- 27 мар
- Актера и депутата Мосгордумы Николая Губенко проверяют на коронавирус в Коммунарке
Читайте также
28%
0.93 85.96
1.81
Нашли ошибку?