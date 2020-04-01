Создателю пистолетов Иж-34, Иж-35 и «ПЯ» исполнилось 70 лет

Заслуженный конструктор Российской Федерации Владимир Ярыгин празднует сегодня, 1 апреля, 70-летний юбилей. Владимир Александрович создал свыше 20 образцов боевого, гражданского и спортивного оружия.

Владимир Ярыгин родился в селе Алнаши Удмуртской области 1 апреля 1950 года. В 1973 году окончил Ижевский механический институт по специальности «инженер-механик». С того же года начал работать в отделе главного конструктора Ижевского механического завода. Он продолжает создавать там оружие по сей день, занимая пост ведущего инженера-конструктора.

Почти за полвека работы Владимир Ярыгин разработал множество пистолетов. В частности, произвольные и стандартные самозарядные пистолеты калибра 5,6 миллиметра моделей Иж-34 и Иж-35. Их начали массово производить в 1979 году, а спустя семь лет в серию вышли усовершенствованные модели Иж-34М и Иж-35М.

Под руководством юбиляра на базе пистолета «Марголина» был разработан пистолет «Марго», а также гамма газовых пистолетов 6П36, 6П37, Иж-77-8, Иж-77-7,6, Иж-78-7,6. В период с 1998-го по 2001 годы участвовал в разработке, испытаниях и постановке на производство пистолета 6П35. Решением Минобороны ему присвоили название «ПЯ» (пистолет Ярыгина). В 2003 году его поставили на вооружение армии РФ и ряда силовых ведомств страны.

«Сегодня фамилия Ярыгин известна по всему миру! Пистолет Ярыгина — это настоящий символ уверенности, знаний и мастерства наших оружейников!» — написал в поздравлении для Владимира Александровича глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 1 апреля отпраздновал день рождения старейший мужчина в мире. Ему исполнилось 112 лет.