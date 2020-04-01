Старейший мужчина в мире отметил 112-й год рождения

Из-за COVID-19 сертификат книги рекордов Гиннеса Роберту Уэйтону вручили в домашней обстановке.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Старейшим мужчиной в мире признан британец Роберт Уэйтон. Ему исполнилось 112 лет.

Из-за коронавируса сертификат книги рекордов Гиннеса ему вручили не в торжественной обстановке, а на балконе дома престарелых.

Свой день рождения почтенный ветеран в этот раз отмечает без многочисленных родственников. У него трое детей, десять внуков и 25 правнуков.

Поздравления от них он принимал по телефону. Роберт Уэйтон пережил две мировые войны, эпидемию испанки. Жил в Канапде и на Тайване. По образованию авиационный инженер.

Несмотря на почтенный возраст, чувствует себя отлично и не сидит без дела. Строит игрушечные мельницы, которые отлично продаются по 50 долларов. Вырученные деньги пенсионер отдает на благотворительность.

Ранее 5-tv.ru публиковал список российских звезд, которые в 60+ выглядят на 30.

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