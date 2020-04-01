Жизнь на карантине: Вы должны оставаться дома
Режим самоизоляции объявлен практически во всех российских регионах. В стране принимаются беспрецедентные меры безопасности.
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Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru
Карантин сейчас объявлен практически во всех регионах. Сегодня в список добавились Кавказ и Камчатка. И все ради одного: Вы должны оставаться дома.
О мерах безопасности, которых еще никогда не было — в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Мэри Бадунц.
По данным Оперативного штаба, новые случаи заражения COVID-19 1 апреля выявили в 35 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 440 человек. Карту распространения заболевания в РФ смотрите на 5-tv.ru.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
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Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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