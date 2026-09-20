Предварительная явка на выборах в Госдуму достигла 56,66%

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 44 0

Участие в голосовании приняли больше избирателей, чем на выборах 2016 и 2021 годов.

Какая предварительная явка на выборах в Госдуму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Предварительная явка на выборах депутатов Государственной думы к завершению голосования составила 56,66%. Показатель зафиксирован 20 сентября по состоянию на 20:55 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии России.

Избирательные участки работали в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Одновременно с выборами депутатов нижней палаты парламента в стране проходили кампании других уровней.

Предварительная явка превысила результаты двух предыдущих выборов в Госдуму. В 2021 году участие в голосовании приняли 51,72% избирателей, а в 2016-м показатель составил 47,88%.

Всего в России в рамках кампании 2026 года проводится более 2,2 тыс. выборов различного уровня. По их итогам предстоит распределить около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

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