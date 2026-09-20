ЦИК подведет окончательные итоги выборов не раньше 25 сентября

Окончательные итоги прошедших выборов планируется подвести не ранее 25 сентября. Об этом 20 сентября сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

В этот день в России завершилось голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Последними работу прекратили избирательные участки, расположенные в Калининградской области.

Официальные итоги выборов ЦИК объявит после завершения предусмотренных процедур. Как уточнила Памфилова, это произойдет не раньше 25 сентября.

Результаты опроса граждан на выходе с участков представил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно этим данным, лидером голосования стала партия «Единая Россия».

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