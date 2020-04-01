Жительница Петербурга, уйдя на самоизоляцию, усиленно тренируется: девушка сняла ролик и отправила его организаторам соревнований в качестве заявки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / J. Pfeiffer; 5-tv.ru

Многие россияне, уйдя на самоизоляцию, вспомнили про хобби. А некоторые даже начали готовиться к творческим состязаниям. Как, например, Наталья Швецова из Петербурга. Два ее увлечения, на первый взгляд, несовместимы: вязание и хеви-метал. Но, оказывается, есть даже чемпионат мира в этой дисциплине. И чтобы не терять времени, девушка усиленно тренируется дома: сняла ролик и отправила его организаторам соревнований в качестве заявки.

Чемпионат мира по вязанию под хеви-метал планируется провести в Финляндии в июле. Правда, если ситуация с коронавирусом позволит. Наталья Швецова будет участвовать в нем уже в третий раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бледанс «перещеголяла» Кудрявцеву в надувании резиновых перчаток на домашней «сходке».

Читайте также

+4° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-5 женщин по знаку зодиака, которые дорого обходятся мужчинам

Последние новости

16:45
Ученые назвали главный признак заражения COVID-19
16:40
В Кремле не принимали решения о переносе Парада Победы 9 мая
16:31
«Улыбок вам!» — московские спасатели приняли участие в челлендже от Little Big
16:23
Бизнес вывели из-под статьи УК РФ о преступных сообществах
16:20
В Подмосковье зарегистрировано 134 случая заражения коронавирусом
16:13
Россиянка показала, как готовится к чемпионату мира по вязанию под хеви-метал

Сейчас читают

«Она родит дочку»: экстрасенс рассказала о будущем Самойловой
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок