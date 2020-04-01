Россиянка показала, как готовится к чемпионату мира по вязанию под хеви-метал
Жительница Петербурга, уйдя на самоизоляцию, усиленно тренируется: девушка сняла ролик и отправила его организаторам соревнований в качестве заявки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / J. Pfeiffer; 5-tv.ru
Многие россияне, уйдя на самоизоляцию, вспомнили про хобби. А некоторые даже начали готовиться к творческим состязаниям. Как, например, Наталья Швецова из Петербурга. Два ее увлечения, на первый взгляд, несовместимы: вязание и хеви-метал. Но, оказывается, есть даже чемпионат мира в этой дисциплине. И чтобы не терять времени, девушка усиленно тренируется дома: сняла ролик и отправила его организаторам соревнований в качестве заявки.
Чемпионат мира по вязанию под хеви-метал планируется провести в Финляндии в июле. Правда, если ситуация с коронавирусом позволит. Наталья Швецова будет участвовать в нем уже в третий раз.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бледанс «перещеголяла» Кудрявцеву в надувании резиновых перчаток на домашней «сходке».
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