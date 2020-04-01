Около 4,5 тысяч российских туристов не могут вылететь с Бали

Почти 4,5 тысячи российских туристов не могут вылететь с Бали в Россию из-за временного ограничения авиасообщения. Об этом заявили в посольстве РФ в Индонезии.

«На данный момент на Бали находится примерно 4,5 тысяч граждан России, при этом около 600 из них можно назвать наименее защищенными. В первую очередь это люди пожилого возраста, женщины с маленькими детьми, а также страдающие хроническими заболеваниями», — цитирует ТАСС пресс-секретаря посольства РФ в Индонезии Дениса Тетюшина.

По словам представителя дипведомства, работники посольства находятся на постоянной связи с российскими туристами, помогают с размещением и питанием, а также ведут переговоры с иммиграционными властями по возникающим проблемам.

Тетюшин отметил, что в настоящее время появляется много различной фейковой информации, проверенные данные можно получить по телефонам: +62 (21) 522-29-12/14, +62 (21) 522-51-95. Кроме того, работает горячая линия: +62 (811) 560-77-88.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным Ростуризма, все организованные туристы вернулись в Россию. В то же время, в разных странах мира все еще находится достаточно много граждан РФ, в том числе туристов, самостоятельно организовавших поездки за рубеж. Их возвращением занимается Росавиация и МИД России при участии Ростуризма.

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