Все организованные туристы вернулись в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ростуризм.

Таким образом, федеральное агентство выполнило свое обещание вернуть все организованные группы туристов из-за рубежа до 31 марта.

За минувшие две недели в страну вернулись около 160 тысяч туристов, находившихся по турпутевкам в 43 странах мира. По данным агентства, в настоящее время за рубежом остается 109 человек, являющихся клиентами туроператоров. Часть из них ожидают вылета из стран, где авиасообщение затруднено из-за коронавируса или находятся в круизах, завершающих маршруты в апреле.

В то же время, в разных странах мира все еще находится достаточно много граждан РФ, в том числе туристов, самостоятельно организовавших поездки за рубеж. Их возвращением занимается Росавиация и МИД России при участии Ростуризма.

«Мы выполнили свои обязательства по возвращению в кратчайшие сроки на родину туристов, которые пользуются услугами туроператоров. Совместно с Росавиацией и МИД России мы также помогаем самостоятельным туристам вернуться домой из дальних и труднодоступных направлений. В частности, сегодня самолет авиакомпании Azur Air вылетел за россиянами, которые находятся в Бразилии и Перу», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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