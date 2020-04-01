Песков рассказал об удаленном формате работы Путина
Пресс-секретарь президента России пояснил изменения в работе в условиях мер по борьбе с коронавирусом.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил в среду, 1 апреля, на вопрос, продолжает ли Владимир Путин здороваться за руку при личных встречах или изменил манеру приветствия.
«Сейчас все держат социальную дистанцию, все это делают», — заявил заместитель руководителя Администрации президента.
Также Дмитрий песков рассказал, что общение с журналистами после совещаний президента РФ Владимира Путина с членами правительства на фоне специальных мер по борьбе с распространением коронавируса будет происходить в том случае, если есть такая необходимость.
«Если мы посчитаем это необходимым, мы обязательно это сделаем. Например, сегодня нет такой потребности, потому что вся телеконференция будет в открытом формате», — сказал он.
Песков отметил, что когда совещания проходят в открытом для прессы режиме, то брифинги не проводятся. Во всех остальных случаях, возможность ответов на вопросы журналистов сохраняется.
26 марта президент России Владимир Путин принял участие в саммите G20, который впервые в истории прошел в формате видеоконференции в связи с распространением коронавируса.
Ранее Дмитрий Песков опроверг переход на «удаленку», но дал интервью одному из федеральных телеканалов дистанционно.
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