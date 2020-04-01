Генпрокуратура РФ выявила новые фейки о коронавирусе в интернете

Генеральная прокуратура РФ выявила четыре новых фейка о COVID-19 в сети. Недостоверная информация была размещена на странице интернет-СМИ, социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и на Youtube. В частности, в одной из фейковых новостей утверждалось, что в Сибири города закрывают на въезд и выезд. Информация не соответствует действительности.

В Роскомнадзор подано требование о блокировке.

Между тем, за фейки про эпидемии вводятся штрафы до 10 миллионов рублей. Накануне депутаты Госдумы поддержали поправку в Кодекс об административных правонарушениях, вводящую штрафы до десяти миллионов рублей для юрлиц за распространение посредством СМИ фейковых новостей об угрожающих жизни населения обстоятельствах, в том числе эпидемиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Югры пойдет под суд за фейк о больной коронавирусом подруге.