В Роскомнадзор подано требование о блокировке.

Генпрокуратура РФ выявила новые фейки о коронавирусе в интернете

Фото: www.globallookpress.com / SABINE GUDATH, Sabine Gudath via

Генеральная прокуратура РФ выявила четыре новых фейка о COVID-19 в сети. Недостоверная информация была размещена на странице интернет-СМИ, социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и на Youtube.  В частности, в одной из фейковых новостей утверждалось, что в Сибири города закрывают на въезд и выезд. Информация не соответствует действительности.

В Роскомнадзор подано требование о блокировке.

Между тем, за фейки про эпидемии вводятся штрафы до 10 миллионов рублей.  Накануне депутаты Госдумы поддержали поправку в Кодекс об административных правонарушениях, вводящую штрафы до десяти миллионов рублей для юрлиц за распространение посредством СМИ  фейковых новостей об угрожающих жизни населения обстоятельствах, в том числе эпидемиях. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Югры пойдет под суд за фейк о больной коронавирусом подруге.

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