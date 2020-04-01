Жительница Югры пойдет под суд за фейк о больной коронавирусом подруге
В отношении «шутницы» составлен административный протокол, ей грозит до 100 тысяч рублей штрафа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, Patrick Pleul; Известия / Алексей Майшев, Артем Коротаев
Жительница Югры пойдет под суд за распространение несоответствующей действительности информации о том, что ее подруга вернулась из Испании и якобы плохо себя чувствует.
Нарушительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила в полицию и заявила — ее приятельница несколько дней назад вернулась в Ханты-Мансийский автономный округ из-за границы и теперь ощущает сильное недомогание.
Правоохранители выяснили, что заявительница говорит неправду и быстро установили личность «шутницы». Ей оказалась 32-летняя безработная жительница Излучинска. Она заявила, что хотела проверить работу полицейских. В отношении женщины возбуждено дело об административном нарушении, материалы направлены в суд.
В настоящий момент распространяющим фейки про COVID-19 грозит только штраф до ста тысяч рублей.
Госдума приняла в I чтении проект об уголовной ответственности за нарушения карантина из-за COVID-19. Ранее депутаты предложили жесткое наказание для нарушителей — семь лет колонии. Это в случае, если безответственные действия зараженного привели к смерти двух и более лиц.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинка, заразившая коронавирусом более десяти человек в селе, принесла извинения. Она вернулась из Италии и отказалась от самоизоляции.
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