За фейки про эпидемии вводятся штрафы до 10 миллионов рублей
Также Госдума приняла в I чтении проект об уголовной ответственности за нарушения карантина из-за COVID-19. Депутаты предложили жесткое наказание для нарушителей — семь лет колонии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda, Cdc/Cdc, Alexander Chaplygin, Sunny Celeste
Юридических лиц, распространяющих фейки о СОVID-19 будут серьезно наказывать. Как сообщает ТАСС, Госдума поддержала поправку в Кодекс об административных правонарушениях, вводящую штрафы до десяти миллионов рублей для юрлиц за распространение посредством СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей фейковых новостей об угрожающих жизни населения обстоятельствах, в том числе эпидемиях. Такое наказание вводится в случае повторного нарушения закона. Если юридическое лицо будет уличено в распространении недостоверной информации, то штраф составит от полутора до трех миллионов рублей. Если подобная информация привела к
Физлица, которые публично дезинформируют общественность, могут отправиться за решетку на срок до трех лет, или будут обязаны оплатить штраф в размере от 700 тысяч рублей. Также они могут быть наказаны выплатой в размере заработной платы или иного дохода за период от года до 18 месяцев.
Кроме того, Госдума приняла в I чтении проект об уголовной ответственности за нарушения карантина из-за COVID-19. Ранее депутаты предложили жесткое наказание для нарушителей — семь лет колонии. Это в случае, если безответственные действия зараженного привели к смерти двух и более лиц.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинка, заразившая коронавирусом более десяти человек в селе, принесла извинения. Она вернулась из Италии и отказалась от самоизоляции. В своем обращении женщина попросила о пощаде своих родственников, признав свою вину. Она заявила, что предчувствует месть со стороны односельчан.
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