За фейки про эпидемии вводятся штрафы до 10 миллионов рублей

Также Госдума приняла в I чтении проект об уголовной ответственности за нарушения карантина из-за COVID-19. Депутаты предложили жесткое наказание для нарушителей — семь лет колонии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda, Cdc/Cdc, Alexander Chaplygin, Sunny Celeste

Тема:
Эпидемия коронавируса

Юридических лиц, распространяющих фейки о СОVID-19 будут серьезно наказывать. Как сообщает ТАСС, Госдума поддержала поправку в Кодекс об административных правонарушениях, вводящую штрафы до десяти миллионов рублей для юрлиц за распространение посредством СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей фейковых новостей об угрожающих жизни населения обстоятельствах, в том числе эпидемиях. Такое наказание вводится в случае повторного нарушения закона. Если юридическое лицо будет уличено в распространении недостоверной информации, то штраф составит от полутора до трех миллионов рублей. Если подобная информация привела к «смерти человека или причинению вреда здоровью или имуществу, к массовому нарушению общественного порядка или безопасности, навредило объектам жизнеобеспечения или инфраструктуре, объектам энергетики, промышленности или связи», размер штрафа для юрлиц возрастет до пяти миллионов рублей.

Физлица, которые публично дезинформируют общественность, могут отправиться за решетку на срок до трех лет, или будут обязаны оплатить штраф в размере от 700 тысяч рублей. Также они могут быть наказаны выплатой в размере заработной платы или иного дохода за период от года до 18 месяцев.

Кроме того, Госдума приняла в I чтении проект об уголовной ответственности за нарушения карантина из-за COVID-19. Ранее депутаты предложили жесткое наказание для нарушителей — семь лет колонии. Это в случае, если безответственные действия зараженного привели к смерти двух и более лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинка, заразившая коронавирусом более десяти человек в селе, принесла извинения. Она вернулась из Италии и отказалась от самоизоляции. В своем обращении женщина попросила о пощаде своих родственников, признав свою вину. Она заявила, что предчувствует месть со стороны односельчан.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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