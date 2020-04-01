Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Подписанный президентом документ содержит три закона, которые должны создать в России предсказуемые и благоприятные условия для ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов. Поправки вносятся в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Документ касается только тех компаний, которые заключают с государством договор о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Новые законы гарантируют таким бизнесменам неизменность налоговых условий (налоги на прибыль, транспорт, имущество организаций и другие) и условий использования земли на срок от шести до 20 лет.

Чтобы стать участником договора СЗПК, потребуются существенные инвестиции. Не менее 250 миллионов рублей для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта; не менее 500 миллионов — в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства; не менее 1,5 миллиарда рублей — в сфере обрабатывающего производства; не менее пяти миллиардов — в других сферах экономики. Заключить соглашение можно не позднее 1 января 2030 года.

При этом государство ни на каких условиях не будет заключать СЗПК с представителями игорного бизнеса, производителями табака и алкоголя, девелоперами, а рядом других областей.

Закон был разработан правительством РФ. Госдума приняла его в третьем, окончательном чтении 19 марта. Второе чтение состоялось за день до третьего.

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