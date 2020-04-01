Прибавление в семье Михаила Полицеймако вызвало радость у его коллег. Актер выложил в Instagram селфи из лифта медучреждения, где он одет как акушер. Автор поста не написал о радостном событии напрямую, но намека хватило, чтобы его подписчики поняли сами.

Как уточняет сайт Teleprogramma.pro, супруга Полицеймако Лариса, очевидно, рожала у известного врача Марка Курцера. Она подарила ему третью девочку после дочерей Эмилии и Софии.

Малышка стала четвертым ребенком Михаила — от первого брака с актрисой Ольгой Лысак у артиста есть сын Никита.

Instagram @mikhailpolitseimako

Отца стали поздравлять поклонники и знакомые. В их числе актрисы Валентина Рубцова, Елена Бирюкова и другие. А актер Гоша Куценко сходу предложил несколько вариантов имен для новорожденной.

«Поздравляю! Как назовете? Вира! Эльвира! Вируся!» — написал он.

«Поздно придумывать. Уже Мария Михайловна», — сообщил в ответ Полицеймако.

В этом году у супругов готовится еще одно радостное события. Они отметят хрустальную свадьбу — 15 лет брака.

Ранее 5-tv.ru писал, что Божена Рынска стала матерью.