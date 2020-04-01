Путин: обстановка с коронавирусом требует дистанционной работы
Президент впервые проводит совещание с министрами в режиме онлайн.
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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях распространения коронавируса COVID-19 требуется дистанционный режим работы. Заявление он сделал во время первого онлайн-совещания с российскими министрами.
«Обстановка весьма напряженная. Мы с вами в контакте по несколько раз в день, почти с каждым из присутствующих на совещании. Поработаем и в таком удаленном режиме, режиме видеоконференции, в связи с тем что обстановка этого требует», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что результаты усилий властей должны соответствовать вызовам времени. Президент выразил уверенность в том, что удаленный режим работы не скажется на качестве его совместной работы с правительством.
Во время первого онлайн-совещания Путина с министрами обсуждается ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России, а также ряд вопросов в социальной сфере. Президент вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огарево; члены правительства — со своих рабочих мест.
Как сообщал 5-tv.ru, об удаленном формате работы Владимира Путина ранее рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
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