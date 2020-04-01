Кремль не обсуждает возможность введения режима ЧС из-за коронавируса
С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Фото: Известия / Павел Бедняков
Кремль не обсуждает возможность введения режима ЧС в России из-за пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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