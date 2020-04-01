Три больницы в Петербурге закроют на карантин из-за подтвердившегося COVID-19
Медикам запретили принимать новых пациентов, а также выписывать уже выздоровевших граждан.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Alexhospital.ru; www.globallookpress.com / NIAID-RML, Jens Büttner, Peter Steffen; Известия / Павел Бедняков
Сотрудники Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 1 апреля объявили о решении закрыть несколько медицинских учреждений на карантин из-за случаев с занесением коронавирусной инфекции. Так, ограничительные мероприятия будут введены на территории Городской больницы святого Георгия, Введенской и Александровской больниц.
Уточняется, что уже сегодня во всех отделениях медорганизаций приостанавливается прием новых пациентов, а также введен запрет на выписку уже излечившихся граждан. Кроме того, врачам запрещено переводить пациентов в другие клиники, за исключением экстренных случаев, когда отсрочка оказания медпомощи может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью.
«Весь персонал и пациенты сдадут тест на наличие коронавирусной инфекции. За инфекционными стационарами обеспечат строгое соблюдение противоэпидемического режима. В случаях появления у пациентов, либо контактировавших с ними медиков признаков ОРВИ или положительных результатов лабораторного обследования на СOVID-19, их тут же отправят в боксы», — отметили в Комздраве.
В числе прочего сообщается, что пациенты с жалобами на те или иные проблемы будут перенаправлены комитетом по здравоохранению в другие медицинские учреждения города.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбежавшую из больницы Санкт-Петербурга пациентку с COVID-19 поймали в Луге.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
65%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?