Три больницы в Петербурге закроют на карантин из-за подтвердившегося COVID-19

Сотрудники Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 1 апреля объявили о решении закрыть несколько медицинских учреждений на карантин из-за случаев с занесением коронавирусной инфекции. Так, ограничительные мероприятия будут введены на территории Городской больницы святого Георгия, Введенской и Александровской больниц.

Уточняется, что уже сегодня во всех отделениях медорганизаций приостанавливается прием новых пациентов, а также введен запрет на выписку уже излечившихся граждан. Кроме того, врачам запрещено переводить пациентов в другие клиники, за исключением экстренных случаев, когда отсрочка оказания медпомощи может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью.

«Весь персонал и пациенты сдадут тест на наличие коронавирусной инфекции. За инфекционными стационарами обеспечат строгое соблюдение противоэпидемического режима. В случаях появления у пациентов, либо контактировавших с ними медиков признаков ОРВИ или положительных результатов лабораторного обследования на СOVID-19, их тут же отправят в боксы», — отметили в Комздраве.

В числе прочего сообщается, что пациенты с жалобами на те или иные проблемы будут перенаправлены комитетом по здравоохранению в другие медицинские учреждения города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбежавшую из больницы Санкт-Петербурга пациентку с COVID-19 поймали в Луге.

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