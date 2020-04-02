Мужчина пришел на рентген в больницу Подмосковья, зная о своем диагнозе COVID-19

В результате безответственных действий гражданина, лечебное учреждение закрыли на карантин.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

То, как просто это происходит, убедились посетители больницы в подмосковной Лобне, там же и поликлиника. Мужчина пришел на рентген, зная о диагнозе и скрывая от докторов. Когда это выяснилось — все, с кем он контактировал или мог контактировать в коридорах, разом попали под изоляцию.

Прокуратура начала проверку действий гражданина на состав преступления по статье уголовного кодекса «Нарушение эпидправил».

Полиция уже возбудила с начала недели 1250 административных дел за нарушения карантина по коронавирусу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще три пациента с диагнозом коронавирус скончались в Москве.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

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