Водители между автомобилями держат дистанцию. У каждого пассажира спрашивают про общее самочувствие и обязательно измеряют температуру.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков; 5-tv.ru

В российских регионах ужесточают меры безопасности. В Крыму сложили штанги междугородние троллейбусы. Закрыто и автобусное движение. Улицы городов опустели.

Строгий режим ввели даже на Крымском мосту — проехать по дороге, которая связывает полуостров с остальной Россией, теперь разрешено не всем. Кого пускают, а кому придется развернуться?

Наш корреспондент Мери Бадунц отправилась на контрольно-пропускной пункт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России введены беспрецедентные меры безопасности в связи с пандемией.

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