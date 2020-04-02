Блокпост для осмотра граждан в целях борьбы с COVID-19 начал работу на Крымском мосту
Водители между автомобилями держат дистанцию. У каждого пассажира спрашивают про общее самочувствие и обязательно измеряют температуру.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков; 5-tv.ru
В российских регионах ужесточают меры безопасности. В Крыму сложили штанги междугородние троллейбусы. Закрыто и автобусное движение. Улицы городов опустели.
Строгий режим ввели даже на Крымском мосту — проехать по дороге, которая связывает полуостров с остальной Россией, теперь разрешено не всем. Кого пускают, а кому придется развернуться?
Наш корреспондент Мери Бадунц отправилась на контрольно-пропускной пункт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России введены беспрецедентные меры безопасности в связи с пандемией.
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