Список регионов, где введен режим самоизоляции пополнили Северный Кавказ и Камчатка.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Северный Кавказ и Камчатка сегодня пополнили список регионов, где введен режим полной самоизоляции. Почти вся страна сейчас парализована карантином. В Волгограде полностью встал общественный транспорт. А в Краснодаре без спецразрешения нельзя передвигаться даже на личном автомобиле. Все ради одного — вы должны оставаться дома.

Черноморское побережье — первое место, куда рванули те, кто воспринял 10-дневный карантин как каникулы. Власти, закрыли все отели, санатории, пансионаты. Но из самого очага заражения едут авантюристы и беспечные туристы, не понимая, что эта поездка может стать последней.

О мерах безопасности, которых еще никогда не было в видеосюжете Мэри Бадунц.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
1 апр
Дорожный карантин: Посмотрите на крупнейшие города мира без пробок
1 апр
Главы двух департаментов МЧС попали в больницу с подозрением на коронавирус
1 апр
Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 35 регионах России
1 апр
Второй пациент с коронавирусом умер в Московской области
1 апр
Все организованные туристы вернулись в Россию — Ростуризм
1 апр
Жительница Югры пойдет под суд за фейк о больной коронавирусом подруге
1 апр
В сутки в РФ проводится 36 тысяч анализов на коронавирус
1 апр
Российский самолет с медицинской техникой вылетел в США
1 апр
В России зафиксировано 440 новых случаев коронавируса
1 апр
Европа остается рассадником COVID-19

Читайте также

+4° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-3 пар знаков зодиака, которых ожидают постоянные ссоры

Последние новости

13:40
У двух руководителей департаментов МЧС коронавирус не подтвердился
13:31
«Хочу быть у мамы в животике»: Бледанс нежно поздравила сына с днем рождения
13:21
Сбежавшую из Петербурга пациентку с COVID-19 поймали в Луге
13:18
Граждане и малый бизнес получили право на кредитные каникулы
13:16
Биатлонисты призвали Владимира Драчева сложить полномочия главы СБР
13:07
«Дочь» Наоми Кэмпбелл показала все свои образы в одном посте

Сейчас читают

«Мой родной, будь счастлив!» — Топалов нежно поздравил Лазарева с днем рождения
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок