В России введены беспрецедентные меры безопасности в связи с пандемией
Список регионов, где введен режим самоизоляции пополнили Северный Кавказ и Камчатка.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
Северный Кавказ и Камчатка сегодня пополнили список регионов, где введен режим полной самоизоляции. Почти вся страна сейчас парализована карантином. В Волгограде полностью встал общественный транспорт. А в Краснодаре без спецразрешения нельзя передвигаться даже на личном автомобиле. Все ради одного — вы должны оставаться дома.
Черноморское побережье — первое место, куда рванули те, кто воспринял 10-дневный карантин как каникулы. Власти, закрыли все отели, санатории, пансионаты. Но из самого очага заражения едут авантюристы и беспечные туристы, не понимая, что эта поездка может стать последней.
О мерах безопасности, которых еще никогда не было в видеосюжете Мэри Бадунц.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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